「2024澎湖追風音樂燈光節」30日晚間在馬公觀音亭登場，希望藉由音樂節帶動觀光產業發展。（許逸民攝）

「2024澎湖追風音樂燈光節」30日晚間在馬公觀音亭登場，台電也首度搭順風車湊熱鬧，把飛鏢機、DJ台和酒吧佈景都搬到海邊，打造「超Chill」夜店風來宣導節電活動。（許逸民攝）

「2024澎湖追風音樂燈光節」30日晚間在馬公觀音亭登場，台電多名高層在副總經理陳銘樹（左一）領軍下也跨海來貴賓席刷一排聽歌。（許逸民攝）

「2024澎湖追風音樂燈光節」於30日晚開幕！演出特色以璀璨光環境展演 「光島盛典」結合超強夢幻卡司藝人，打造澎湖秋季最強音樂盛事。台電也首度搭順風車湊熱鬧，把飛鏢機、DJ台和酒吧佈景都搬到海邊，打造「超Chill」夜店風來宣導節電活動。

由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的「2024澎湖追風音樂燈光節」，是行銷澎湖秋季旅遊，以延長觀光旺季及打造活動新亮點策略，今年延續舉辦，藉由音樂節帶動觀光產業發展。今晚在馬公市觀音亭休閒園區盛大展開，開幕夜由怕胖團、高爾宣OSN以及盧廣仲領銜開唱。

澎湖追風音樂燈光節的音樂展演將以五大主題強勢登場，卡司堅強，陣容集結怕胖團、高爾宣、盧廣仲、潤少、徐佳瑩、玖壹壹、林宥嘉、理想混蛋、宇宙人、八三夭、U：NUS、 五堅情、告五人、Ozone、韋禮安、周湯豪等16 組人氣歌手及樂團。除今天開幕夜、9月6日魔幻音浪夜、9月13日樂團浪潮夜、9月20日嗨High造浪夜、9月27日閃耀閉幕夜，連High五個周五夜晚。

包括澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、副議長藍凱元、馬公市長黃健忠、西嶼鄉長李添進、七美鄉長呂啓俊、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、交通部觀光署黃易成組長、及多位民代等均到場共襄活動。

陳光復表示，在縣府與澎管處的用心經營下，澎湖一年四季都好旅遊，不同季節有不同活動，更有不同感受。在時序進入9月份，不僅有追風音樂燈光節，縣府與澎管處還規劃一連串精彩可期的活動，包括「2024澎湖自行車跳島嘉年華」、「2024菊島澎湖跨海馬拉松」及「澎湖迎風大行軍」等。

陳光復說，澎湖作為海島縣，獨一無二的自然風景與豐富的海洋生態是與生俱來的吸引力，加上早台灣400年的文化歷史和熱情好客的鄉親，絕對能夠帶給每一位造訪澎湖的旅客深刻難忘的回憶。

而台電的2024節電系列活動也登陸澎湖，於8／30、8／31、9／6、9／7共4天限時登場。台電表示，「節電夜夜秀」展區現場設有趣味闖關遊戲，挑戰成功即可獲得台電尖山電廠限定仙人掌冰棒、節電吉祥物「電寶」護照套等豐富好禮，活動。

台電指出，政府目標將澎湖打造為台灣首座「低碳島」，台電也於2021年成功串連台澎海電纜，為發展綠色能源的關鍵工程。本次於澎湖舉辦節電活動，邀請民眾走出戶外體驗島嶼秋夜，讓民眾彷彿一秒走進夜店，在玩樂同時也能學習節電知識，也輕鬆了解節電小撇步。