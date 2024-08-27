搶救澎湖斷崖式旅遊推出的「2024澎湖追風音樂燈光節」，即將在8月30日晚在馬公市觀音亭園區開場。這場訴求光環境展演結合超強夢幻卡司藝人，打造澎湖秋季最強音樂盛事活動，找來玖壹壹等大咖藝人輪番隔週獻唱外，最重要的是周邊光環境利用「光島盛典」為主題點亮氛圍，點亮澎湖的夜晚。

27日晚，主辦的交通部觀光署澎湖國家風景區管理處先替周邊光環境試燈，也讓多款燈飾亮相，一次曝光。

2024澎湖追風音樂燈光節開幕倒數，27日晚「光環境」試燈曝光。圖為「蟹蟹有你」燈組特別經過設計，以自動互動型裝置讓螃蟹造型燈組可移動自如。（許逸民攝）

2024澎湖追風音樂燈光節開幕倒數，27日晚「光環境」試燈曝光。圖為南瓜馬車慢慢行燈組。（許逸民攝）

澎管處指出，去年澎湖追風音樂燈光節吸引近10萬觀光遊客齊聚澎湖，今年將延續熱潮，以【攏來SING嗨風】為題，號召所有熱血歌迷們，一起遊澎湖、SING嗨風、賞美景、吃美食，享受最精彩的音樂PARTY。

音樂展演將以五大主題強勢登場：8月30日追風開幕夜、9月6日魔幻音浪夜、9月13日樂團浪潮夜、9月20日嗨High造浪夜、9月27日閃耀閉幕夜，連High五個週五夜晚。開幕（8／30）當天邀請三金歌王盧廣仲、饒舌才子高爾宣以及文青樂團怕胖團開唱，其他場次還有玖壹壹、徐佳瑩、林宥嘉、告五人、Ozone、周湯豪等知名歌手輪番演唱，期待旅客在8月30至9月27日來到澎湖追風音樂燈光節，體驗光島盛典與眾星魅力開唱帶來的歡樂與悸動。

今年周邊光環境將以「光島盛典」為主題，以追風、音樂、海島、四季為主軸，設計多款燈飾藝術，讓遊客感受到熱情的菊島風光，展演日期自8月30日至11月3日，點亮觀音亭園區。