台中市黃姓藥腳（右）去年底配合警方，與22歲陳姓藥頭（左）「假面交」釣出對方，雙方交易之際，埋伏警方一擁而上將陳逮獲，陳一度掙扎「不從」高喊著「打給律師」。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市黃姓藥腳去年底配合警方，與22歲陳姓藥頭「假面交」釣出對方，雙方交易之際，埋伏警方一擁而上將陳逮獲，陳一度掙扎「不從」高喊著「打給律師」，最終被搜出安非他命等毒品移送偵辦。據悉，陳嫌擔任藥頭1包僅獲利500元，最終恐吃上3年6個月牢飯，得不償失。

台中市警察局第五分局去年底查獲施用毒品的黃姓藥腳，經溯源追查發現，黃藉由通訊軟體Telegram向暱稱「Gary」的不明人士購買。經對黃曉以大義，黃總算同意配合警方誘捕販賣毒品的「Gary」陳姓藥頭，警方隨即報請台中地檢署指揮，展開誘捕行動，由黃先透過通訊軟體與陳談妥價格3500元並約定面交。

雙方約定於毒品交易之際，埋伏警力一擁而上一舉查獲陳嫌，陳落網後「不從」而奮力抵抗、掙扎，最終仍遭員警制伏，直到被警方上銬才直喊「我要打給律師」急尋律師辯護；警方在其身上搜出安非他命等毒品，全案依販毒罪嫌移送起訴。

台中地院審酌，陳無視國家杜絕毒品犯罪的禁令，為了謀取不法利益，販賣第二級毒品甲基安非他命的犯罪行為，未能成功，但行為值得譴責；雙方以3500元約定交易毒品安非他命1包，若交易成功，陳男即可獲得利潤500元，即便獲利慘澹，法官仍認定是陳基於營利的目的而販毒，判處有期徒刑3年6個月。

警方呼籲，青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力，輕易嘗試毒品甚而染上毒癮，以免造成身體危害。此外，為貫徹警政署「青春專案」及「精進緝毒」工作，針對毒品情資及不法處所，均會主動清查並加強蒐證，嚴打嚴辦根絕不法，瓦解毒品犯罪網絡。

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