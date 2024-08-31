台南市某國小許姓前校長被前往該校實習的大學女研究生，指控違反意願環抱強吻，經制止後還強行撫摸女生胸部及下體，事後更持續以LINE騷擾。女方礙於對方校長身分，可能影響未來報考教甄時錄取與否，雖未立即報案，但最後仍在家人陪同下報警。許男起初不認罪，但直到女方告上法庭，才認罪並賠償20萬元。一審判刑6月，緩刑2年；事後，檢方不服上訴二審被駁回，全案確定，不得上訴。

據了解，此案經市府教育局調查後，去年10月間已對許男做出終身解聘的行政處分，並通報全國不適任教育人員，但當事人已提起救濟程序，目前仍在教育部審議中。

判決指出，時任國小校長的許男，以實習即將結束為由，聯繫實習女研究生到校長室內無監視器處，違反其意願，直接以嘴、舌頭親吻嘴唇，還一手環抱腰際，另手則摸屁股。女方企圖掙脫，還告知希望校長「清楚人與人之間的界線」，但許男仍說「再一下」，之後才停下動作。

不料，女生往門口走去時，許男再次以雙手從後方環抱，將手掌交叉置在女方胸部側邊，撫摸腹部等，甚至將左手往下伸入外褲內撫摸陰部，女方將其左手拉出外褲，還要校長冷靜，但他仍持續說「Promise會照顧你」、「哪裡可以找得到你」等語，之後才放手。

女方走出校長室時，許男還對她說「要當你的男人」，女方再次提醒「你是某個人的丈夫、是孩子的爸爸，請記得你的身分」，隨後趕緊離開現場。女方返回中部住家後告訴家人，並撥打113專線詢問相關程序後，才報警處理。

檢警訊問時，許男坦承親吻女方嘴唇，也承認從後擁抱女方、手放在腰部；但卻辯稱，他欲與女方成為男女朋友、誤會女方意思。檢方認為，許男傷害懷抱熱情、即將成為正式教師的女方，忝為人師，惡性輕微，態度不佳，建請從重量刑。

台南地院簡易庭審理時，許男改口認罪，並賠償女方20萬元達成和解，獲得對方原諒；法官考量他沒有前科，有配偶及子女需撫養，目前在工地上班維持家用，判刑6月得易科罰金，緩刑2年，期間交付保護管束。檢方不服一審量刑過輕且緩刑未附條件為由提起上訴，但被二審的台南地院以並無理由予以駁回後，全案確定，不得上訴。