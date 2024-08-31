有民眾今天（31日）在臉書社團中發布一段影音，指在北門綠豆沙羅東店，警察將違規停等在紅線的車輛趕走，原來是為了方便停車拿飲料，雖然網路民眾批爆料者小題大作，但宜蘭縣警察局羅東警分局調查後，確認員警驅離違規車輛後，再違規停車購餐，將從重議處。

該家飲料店位於羅東鎮中正北路旁，道路有畫設紅線禁止臨停，有民眾匿名在臉書社團發布影音，畫面拍攝警車違停在紅線上，以及員警取走一袋飲料上車畫面。

匿名爆料者說「哇靠！波麗士大人把違停趕走，原來是為了方便自己停車拿飲料啊」。有人反批爆料者不該張貼影音拿來公審，並留言挺警方說「警察停在那邊趕違規停車，順便買一下飲料還好吧，今天天氣這麼熱不用這麼小題大作」；但也有人說「警察能違規，百姓不能，太扯」。

羅東警分局表示，今天下午2時許，本分局員警駕車於中正北路驅離違規停車車輛後，便於禁止臨時停車標線違規停車購餐，經網友上傳影像後，羅東分局立即啟動調查。

羅東警分局指出，案經督察人員調查，違規停車行為屬實，將依道路交通管理處罰條例舉發，及依警察人員獎懲標準及警察人員駕車安全考核實施要點等相關規定從重議處，並將列為案例檢討，加強教育所屬員警。