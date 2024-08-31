暑假尾聲，中友百貨與台中市就業服務處今（8／31）、明（9／1）二天，舉辦2024「富市台中 就業成功」徵才活動，總共集結了52家廠商，釋出超過3,400個工作機會，不僅是中部最大規模的徵才活動，也釋出許多求職者心中最希望獲得的職缺，首日果然吸引了大批民眾上門求職。

這場「富市台中 就業成功」展薪未來徵才活動，8月31日針對科技、製造業，9月1日為餐飲服務業，參與徵才廠商，包括上銀（2049）、大立光（3008）、矽品、友達（2409）、鼎泰豐、王品（2727）、屋馬、星野集團等52家知名企業，提供包括AI工程師、ESG永續管理師、產品研發、生產製造、製程設備、服務管理、廚師、民宿管家、內／外場服務人員、儲備主管等多元職缺，平均薪資超過3.75萬元。

其中，中部汽車(股)公司提供銷售顧問職缺薪資上看7萬元；創維塑膠提供產品開發工程師月薪達6萬元；還有屋馬餐飲集團提供月薪高達6萬6,800元招募內、外場正職人員。

中友百貨副店長王勝豐表示，台灣就業市場持續呈現缺工潮，各大企業求才若渴，中友百貨善盡企業社會責任，再度與台中市就業服務處合作舉辦徵才活動。去年的徵才活動媒合率高達六成多，中友百貨很開心能為台中市民服務，本周活動有許多知名企業釋出高薪職缺，預祝求職者都能找到滿意的工作。

針對求職者，中友百貨推出下載中友APP享好禮活動，8／31、9／1期間首次下載中友APP即贈LANEIGE蘭芝「明星體驗禮」兌換券1張，憑此券至C棟1F專櫃，當日不限金額消費再贈修眉服務1次，限量300張。

另外，活動期間於中友官方FB指定貼文完成留言、上傳求職正裝穿搭並標記兩位好友等指令，就有機會獲得HOLO＋FACE精緻證件照拍攝乙組，共3名，讓履歷更加分！