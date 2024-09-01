台北市議員應曉薇近日捲入京華城容積率弊案，檢調發現她收受威京集團主席沈慶京超過4500萬元賄款，並作為牽線人協助遊說市府。案情曝光後，包括應曉薇從政前的工作、感情狀態接連被起底，也有網友挖出她實際的財力值，不僅在北市坐擁3套房子，也曾月花6萬5千元飼養馬匹，同時肩負兩名女兒就讀國外的留學費用，單憑議員的薪水根本難以負擔。

經常分享時事論點的臉書粉專「我是Sabrina，我思故我在」，日前針對一則有關板橋馬場失火，一匹身價500萬元以上的明星寶馬「王子」不幸葬身火海，其前主人正是應曉薇。她直言，於北部一定養在馬場，一匹馬最便宜250萬元，每個月給馬場飼養費6.5萬，不含每月飼養費和其他健康醫療，一匹馬一年的照顧費至少兩百多萬元。

應曉薇與愛馬合影。（圖 / 翻攝自應曉薇臉書）

Sabrina進一步指出，應曉薇的兩名女兒皆留學海外，其中一個女兒在加拿大多倫多就讀大學，「多倫多的生活消費很高，以她的議員薪水，若沒有外快，很難支持兩個女兒國外唸書。」

檢廉調查，沈慶京過去為讓京華城容積案過關，涉嫌行賄應曉薇超過4740萬元，另有部分資金至今仍去向不明。檢方拘提應曉薇後，再約談沈慶京到案說明，雙雙目前已遭羈押禁見，同時查出台北市前市長、民眾黨主席柯文哲牽涉其中，案情越滾越大，堪稱政壇風暴。