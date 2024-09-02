曾寶儀與導演男友林明謙情牽19年，近來曾寶儀也跟著男友腳步跨足電影產業，首度當起電影監製，推出《愛情城事》，找來10位創作者，以及張震、鄭秀文、鄭中基、伍佰、劉冠廷等一線卡司演出片中10個單元，就連好友李心潔也將導演處女作獻給她。據了解，今年底明年初她與男友攜手合作的紀錄片《交換禮物》也有望上映。
曾寶儀今年腳步馬不停蹄，疫情前就開始推動的《愛情城事》在台上映，一線卡司加上多位香港幕後團隊，接下來也將於香港登上院線；下半年她將推出新書；但另一件大事，則是她與導演男友林明謙合作的紀錄片《交換禮物》也將走上院線。
該片8月初已展開募資計畫，目前共有400多人支持，募得約170萬元，紀錄片由曾寶儀最擅長的感性、溫情角度為出發點，內容主軸則關注癌症病患在宣告罹癌時，如何面對生命中突如其來的「禮物」；另一方面則記錄下曾寶儀與男友林明謙同樣作為癌友親屬，歷經4年的「醫學探索」之旅，遠走到西雅圖、洛杉磯等地，採訪30位醫生、博士、癌症病友等內容。
募資影片中曾寶儀提到，自己作為癌友親屬，從年輕時一個家人罹癌，到年紀漸長人數漸多，聽到家屬罹癌時，她也在學習如何陪伴。事實上，寶媽過去也曾有癌症病史，2004年發現甲狀腺癌，2016年又罹淋巴癌，2019年在上海體檢出得到肺腺癌，挺過3度罹癌也讓寶媽格外注重健檢。先前母女倆一同出席活動，曾寶儀也對寶媽表示：「放輕鬆，過你想過的日子。」讓寶媽留下幸福的眼淚。
據了解，紀錄片《交換禮物》曾寶儀跟導演男友林明謙投注非常多心力，兩人愛情長跑19年，鮮少對外曬恩愛，不過為了紀錄片上映，雙方都不排斥同台宣傳，屆時將有望看到小倆口合體現身。
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