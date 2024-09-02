高雄市政府農業局今年度首度攜手小港醫院於9月2日在旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，共100位旗山區農友參與健檢，首創針對該範圍內農民量身訂做農民職業災害健檢。

此次主要針對該地區農民易發生職災三項目為協助重點，包含血液及肌肉骨骼超音波評估等項目，針對熱傷害（衰竭）預防，以及農藥危害衛教等項目，除了提高農業勞動者對職業傷病預防的意識，透過完善的事前準備，才能讓農民在友善的環境下生產優質農產品。

高雄市是國內果樹重要產區，旗山區又屬香蕉、芭樂、荔枝的生產重鎮，果農於田間工作時，除了可能因噴灑農藥而暴露於化學藥劑下造成身體危害，更常見的是因勞動時透過手部、腰部及腿部等身體部位做長期固定的姿勢來從事農務，高重複動作將引起累積性肌肉骨骼傷害問題。

經營香蕉種植的旗山產銷班長蘇昆宏說，年輕力壯時還能負荷，隨著年紀的增長，肩頸、腰、手臂等病痛就陸續出現，加上大部份農民都使用慣行農法，長期接觸農藥害怕毒物累積在體內，有這樣的健檢非常重要，不要因為平常農產品價格好就不太注重健康，要懂得愛護身體。

農業局長張清榮表示，此次健檢活動報名的情況相當踴躍，農業局會根據試辦成果，完善照顧農民健康的措施，未來於各大農業行政區會巡迴設置健康檢查站點，提供在地農民更便利的醫療資源，請農民報名就近站點參加。