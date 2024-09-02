內政部警政署表示，截至今年6月底，鷹眼識詐聯盟成員銀行透過鷹眼模型等科技手段，已成功圈存逾新台幣3.6億元不被詐騙集團移轉，有效減少詐騙損失，感謝各家金融機構全力配合警察機關，防杜詐騙案件，保護民眾財產。「警力有限、民力無窮」，本次「鷹眼識詐聯盟」推出的數位防詐遊戲及分行防詐廣宣就是公私協力的最佳示範，期盼各界團體繼續與警察機構攜手，推動長期且深入的防詐宣導合作模式，為每個家庭的幸福和社會秩序的穩定建立良好基礎。

北富銀風控長蔡永原表示，打擊詐騙是全民共識，更是金融機構的重要使命。北富銀長期以來積極落實各項防詐工作，不僅在分行端加強臨櫃關懷、強化開戶審查程序，及時攔阻民眾受損，同時也致力於科技防詐，開發「鷹眼模型」AI 偵測專利技術並與金融同業共享，協助整體金融市場提升對異常金流之偵測效能；發起「鷹眼識詐聯盟」，對疑涉不法帳戶加強與檢警聯防；並與地方警察局合作舉辦防詐演練、前進在地社區舉辦防詐宣導講座等，協助民眾降低受害機會。