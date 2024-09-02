為不影響遠東新股價，據了解，亞泥是透過外資接手此筆鉅額股權。
依亞泥公告此筆處分的具體目的為實現投資收益。
先前，亞泥在進行亞泥中國私有化時，為籌措資金，也有鉅額處分遠傳電信股權。
不過，在亞泥中國小股東不同意私有化下，資金需求已不急迫。因此，市場解讀，由於亞泥中國在大陸市場受到營運欠佳影響，因此，亞泥欲藉處分遠東新等股權，實現投資收益，讓亞泥的獲利能力提升。
根據亞泥今年上半年財報，稅後純益為71.92億元；而本業營業利益28.38億元。
證交所2日公告遠東新(1402)證券鉅額成交，其中一筆為成交量150萬股，成交金額5,289萬元。一筆為成交量4,383萬2000股，成交金額15億4,507萬8000元。據了解，此為亞泥(1102)日前所公告處分遠東新普通股的部分。
為不影響遠東新股價，據了解，亞泥是透過外資接手此筆鉅額股權。
依亞泥公告此筆處分的具體目的為實現投資收益。
先前，亞泥在進行亞泥中國私有化時，為籌措資金，也有鉅額處分遠傳電信股權。
不過，在亞泥中國小股東不同意私有化下，資金需求已不急迫。因此，市場解讀，由於亞泥中國在大陸市場受到營運欠佳影響，因此，亞泥欲藉處分遠東新等股權，實現投資收益，讓亞泥的獲利能力提升。
根據亞泥今年上半年財報，稅後純益為71.92億元；而本業營業利益28.38億元。
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