為不影響遠東新股價，據了解，亞泥是透過外資接手此筆鉅額股權。

依亞泥公告此筆處分的具體目的為實現投資收益。

先前，亞泥在進行亞泥中國私有化時，為籌措資金，也有鉅額處分遠傳電信股權。

不過，在亞泥中國小股東不同意私有化下，資金需求已不急迫。因此，市場解讀，由於亞泥中國在大陸市場受到營運欠佳影響，因此，亞泥欲藉處分遠東新等股權，實現投資收益，讓亞泥的獲利能力提升。

根據亞泥今年上半年財報，稅後純益為71.92億元；而本業營業利益28.38億元。