英國知名流行病學家暨腸道健康專家史派克特（Tim Spector）分享他的「友善腸胃」早餐組合，包括優格搭配堅果、莓果及黑咖啡，他稱這樣的組合能讓他「飽到中午」，他也強調不喝柳橙汁。

史派克特對商業內幕網（Business Insider）分享他的早餐黃金組合，他稱自己的早餐選項對腸道較為「友善」，而且能讓他「飽到中午」。

史派克特說他早餐避免吃麵包、燕麥脆片（granola）、木斯里（Muesli）及早餐穀片（Cereal），因為這類食物往往是超加工食品，並且含有添加糖。

現在他早餐都吃3到4大湯匙的全脂希臘式優格，混入150毫升克菲爾奶（kefir）或發酵奶（優酪乳），再在上頭撒一些堅果、種子及新鮮或冷凍莓果。克菲爾奶是一種源自於高加索地區的發酵乳。

克菲爾奶（kefir）是什麼？

史派克喜歡在早晨喝一些克菲爾奶，他目標每天都要吃上3種發酵食品。史丹佛大學2021年一項研究顯示，發酵食品與腸道微生物多樣性及降低發炎有關。

史派克特每天早晨也會來杯黑咖啡，他強調現在已經不喝柳橙汁了，稱柳橙汁添加了許多糖，還稱柳橙汁是「早晨最糟糕的東西之一」。

他說咖啡對腸道微生物及心臟有益，因為咖啡含有水溶性纖維及多酚，就像腸道微生物的燃料。2020年一份發表於期刊《Food Frontiers》的研究顯示，多酚有助於腸道健康，能預防糖尿病、肥胖及心血管疾病等慢性病。

史派克特稱，就算不喝黑咖啡，在黑咖啡裡添加牛奶及糖也是有益的，因為民眾仍能喝進上述有益物質，只是他建議盡量少加後面兩者。