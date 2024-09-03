行政主廚馮俊傑精選如藜麥、青蘆筍等健康清爽的食材，搭配以黑松露、鮭魚卵與干貝等鮮美元素，巧妙創作多款外型吸睛（上圖），行政西點主廚趙崇曦以秘境瑰寶所呈現的自然之美為靈感，每一款甜品皆展現創意巧思與美感。（台北文華東方酒店提供）

此次主廚、調香師與插畫家共同創作，譜出向自然致敬的協奏曲，歌頌五種自然瑰寶。（台北文華東方酒店提供）

這就是幸福的滋味。現代人壓力大，有些人選擇吃甜食當作紓壓方式之一，飯店業者推口感層次豐富、濃郁香甜的下午茶療癒聖品，甜點控必吃。

台北文華東方酒店近日攜手法國藝術香氛品牌Diptyque，於9月3日起至10月31日在名媛貴婦喜愛的「青隅」推出「探秘自然」下午茶饗宴；此次主廚、調香師與插畫家偕同創作，譜出向自然致敬的協奏曲，歌頌五種自然瑰寶。

行政主廚馮俊傑與行政西點主廚趙崇曦發揮巧思，以Diptyque嶄新「Les Essences de Diptyque」淡香精系列為主題，藉由賦予自然秘境中「珊瑚、珍珠母貝、樹皮、睡蓮和沙漠玫瑰」的嗅覺藝術篇章，轉化為一趟珍貴且迷人的感官旅程，多款詩意雅致、外型小巧精美的美點，蘊含細膩層次，由內而外皆繽紛可口。

像是甜點「香草薄荷青蘋果塔」，主廚巧手織畫「睡蓮」的舌尖香氣，以巧克力雕琢的荷葉於盤面蕩漾，栩栩如生的水珠晶瑩閃耀，呼應綠意的生動盎然，以糖漬薄荷青蘋果内餡的清亮酸甜作為主軸，添以香草奶油的柔潤口感，鑲入鬆軟的抹茶塔殼，以蓮葉的優雅姿態盡顯湖邊池畔的秘境之美。

甜點之外也有鹹點的不同體驗，如「鱈魚柑橘塔」，主廚以酥脆炸餅為外殼，內裡則填入由牛奶與月桂葉燉煮的鮮嫩鱈魚肉，並以檸檬皮點亮清新風采；新鮮多汁的葡萄柚及柳橙果肉，與鮭魚卵和柑橘果醬完美結合，綴以檸檬汁和波特酒醃漬的佛手瓜，恣賞夏日的鮮爽滋味。享受愜意下午茶時光之餘，更可獲得多樣限量品牌贈禮。