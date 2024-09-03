徵的又來了。新北市就業服務處與「MITSUI OUTLET PARK林口」再度攜手合作，將於9月4日及9月5日中午12時至下午6時，在購物中心一樓六角廣場舉「2024 MITSUI OUTLET PARK林口店鋪聯合徵才活動」，現場邀請台灣三井不動產集團、HOLA和樂家居、UNIQLO、DAISO大創百貨、MUJI無印良品等37家知名連鎖企業共同參與。

去年5月底，就服處首度與「MITSUI OUTLET PARK林口」合作徵才，成效相當顯著。參與企業在購物中心皆設有櫃位，提供豐富且多元的就業機會給林口地區的市民朋友，各企業也積極招募有熱情、團隊合作精神的人才加入。本次聯合徵才以旅宿餐飲業及零售販賣業為主，餐旅業共20家廠商佔比5成 5，提供203個工作機會，包含金田餐飲(NARA Thai Cuisine)開出月薪50K招募店長、SUAGE北海道湯咖哩也開出 44K薪資招募副主廚，現場也提供超過150個兼職職缺，有彈性工作時需求的民眾，歡迎踴躍參與應徵。

錯過這次徵才也別擔心，新北各區的就業服務站台接力推出多元媒合活動，包括9月11日在淡水水碓市民活動中心、9月20日在新莊區公所禮堂、9月25日在永和區國父紀念館、9月26日在新北市府6樓大禮堂、9月27日在板橋區和平公園市民活動中心，密集推出徵才活動，歡迎有求職，工讀需求的民眾密切關注。

活動相關資訊，可上「新北市人力網」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob）或撥打就業服務處免付費電話：0800-091-580(您就業、我幫您)，將有專人為您服務。