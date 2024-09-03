北市警南港分局於2023年11月中旬接獲吳姓民眾報案，指不慎遺失一個香奈兒皮夾，警方隨即調閱沿線監視器尋找，發現竟然是警備隊徐姓小隊長自己在停車場拾獲後「球員兼裁判」，回到派出所時，她僅在系統上登錄拾獲兩張金融卡，侵佔皮包及現金656元，事後遭分局發現函送法辦後起訴。士林地院審理後，因徐員與告訴人已和解，依侵占遺失物罪處新台幣5000元，另涉犯公務員登載不實罪，處有期徒刑1年、並宣告緩刑2年。

根據調查，涉案的徐姓小隊長54歲，警專7期畢業，從警已33年，平日工作表現正常。同事表示，徐小隊長前年10月擔服2場路跑活動交管勤務，抓到2名酒醉民眾騎車上路，她平均每月查獲2件酒駕案，堪稱是「酒駕剋星」。

徐女坦承勤餘時段在重陽路人行道旁拾獲該香奈兒皮夾，一時失慮，竟將價值約2萬元的皮夾據為己有。徐女在東窗事發後，與吳女達成和解，賠償精神撫慰金1萬元，分局歸還皮夾。全案訊後，依侵占遺失物、偽造文書等罪嫌函送士林地檢署偵辦；另依警察人員獎懲標準予以記過2次、提列教育輔導對象並報請調整職務及服務單位。

經偵辦後，徐員遭到起訴，但事後與告訴人達成和解。士林地院法官審理認定，徐員歷年考績均屬良好，工作績效卓著，案發後坦承犯行，侵占物品已返還，應無再犯之虞，依侵占遺失物罪，處罰金新台幣5000元；另涉犯公務員登載不實罪，處有期徒刑1年、均宣告緩刑2年。