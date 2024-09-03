據新華社報導，隨著互免簽證、144小時過境免簽等利多政策的實施，不少中外遊客選擇在暑期開啓「雙向奔赴」的跨境游旅程。大陸國家移民管理局3日通報，今年暑期（7月至8月）全國邊檢機關共計保障1.1億人次中外人員出入境，日均177.9萬人次，較去年同期增長30.0％，環比5、6月份增長13.0％。單日出入境最高值為8月24日的223.7萬人次，達到歷史峰值的97.2％。

其中，大陸居民出入境5538.1萬人次，較去年同期增長28.1％；港澳台居民出入境4403.2萬人次，較去年同期增長27.6％；外國人出入境1089.0萬人次，較去年同期增長52.8％，免簽入境來華外國人（不含邊民）195.7萬人次，較去年同期增長117％。全國邊檢機關共計查驗出入境交通運輸工具564.0萬架（艘、列、輛）次，較去年同期增長32.0％。

按照大陸國家移民管理局統一部署，全國邊檢機關科學預測本口岸出入境客流情況，提示廣大出入境人員合理安排行程；科學組織勤務，開足查驗通道，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和地方相關部門協同聯動，嚴密組織通關高峰期客流疏導和交通配套綜合保障等工作，穩妥應對極端天氣對出入境通關的影響，及時疏導瞬時客流高峰，共同確保口岸通關安全高效順暢。