第79屆聯合國大會將於10日在聯合國總部開議,外交部今舉行「113年推動參與聯合國案新聞說明會」,說明今年度推案規畫。外交部政務次長田中光批評,台灣無法參與聯合國就是因為中國刻意扭曲聯大2758號決議,因此今年提出的3大訴求也聚焦反駁該決議,強調其並未涉及台灣並呼籲聯合國秘書處嚴守中立。

聯合國第79屆大會將於9月10日在紐約聯合國總部開議,並於24日至28日及30日舉行總辯論。外交部今舉行「113年推動參與聯合國案新聞說明會」,說明我國持續結合友邦及理念相近國家爭取參與聯合國的基本權益。今年度宣傳短片也以晶片與和平推廣台灣世界重要性。

田中光指出,今年總辯論的主題是「不遺漏任何人:共同促進當前及未來世代之和平、永續發展及人類尊嚴」(Leaving no one behind: Acting together for the advancement of peace, sustainable development and human dignity for present and future generations)。

田中光感嘆,然而諷刺的是,台灣2350萬人還是持續被遺漏在聯合國體系之外。造成這個不公不義現象的主要原因,就是中國惡意扭曲聯大第2758號決議的內容,意圖誤導國際社會接受該決議等同於中國的「一中原則」,並且謬稱台灣是中華人民共和國的一部份,以及授權中國在聯合國體系代表台灣,進而從法理上消滅中華民國(台灣)是主權國家的客觀事實,抹殺台灣爭取參與聯合國體系的正當權利。

田中光表示,面對中國的認知作戰,如果不即時反駁澄清,中華民國(台灣)與中華人民共和國互不隸屬的台海客觀現狀將會被徹底改變,中國也取得對台動武的法理基礎,國際社會更會失去根據《聯合國憲章》揭示的維護國際和平與安全宗旨及和平解決爭端原則介入助台的正當性。

田中光指出,政府今年推動聯合國案的首要任務,就是協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議的內容,包括該決議並未提到台灣,所以與台灣無關,中華人民共和國無權據以主張該決議確認台灣是中國的一部分,以及中國無權在聯合國體系代表台灣。

田中光說明本次推案3大訴求表示,首先要說明聯大第2758號決議遭惡意扭曲,已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅,聯合國應予正視,並採取積極作為;其次,該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系,聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與,以利台灣對永續發展目標之實現做出貢獻;最後,呼籲聯合國秘書處嚴守中立,停止錯誤援引該決議,以及不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利。

在推案做法部分,田中光指出,經過政府審慎研議,考量過去8年的穩健溫和做法已獲得國際社會普遍認同,並促成更多理念相近國家加入支持我爭取國際參與的行列,所以今年將延續洽請友邦駐聯合國常任代表聯名致函聯合國秘書長古特雷斯,以及請友邦在總辯論等聯大場域為我國發聲。

另外,田中光也提到,外交部長林佳龍已發表題為「將台灣納入聯合國體系方可確保印太地區和平」(To secure peace in the Indo-Pacific, include Taiwan in the UN system)的專文,並已在全球媒體陸續刊出。今年的主視覺及文宣影片改以「晶片」及「和平」為宣傳元素,特別彰顯台灣在全球半導體產業鏈的領導地位,將落實賴清德提出的「和平四大支柱行動方案」,持續與民主夥伴一起打造「民主晶片」永續供應鏈,促進全球的繁榮發展,也不卑不亢,維持台海現狀,達到台海的和平穩定。

田中光並表示,外交部誠摯感謝朝野立委今年將再度籌組跨黨派視導團赴紐約,向聯合國社群說明台灣2350萬人期盼平等參與聯合國體系的強大民意。他也批評,聯合國是屬於全人類的,《聯合國憲章》也明確說明發展國際間人民平等權利為聯合國成立宗旨之一,然而聯合國卻持續屈從中國的壓力,忽視台灣人民參與的正當權利,甚至附和中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋,合理化不當排除我人民參與的錯誤做法。