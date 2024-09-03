錼創董事長李允立表示，Micro LED並非要取代OLED或LCD，而是要突破傳統顯示技術的限制，帶來無限的應用可能。過去被認為困難或不可能實現的大型無縫拼接顯示器、透明顯示器或超小型AR/VR顯示器，如今都能靠Micro LED技術實現；此外，超薄可延展、3D立體顯示器或任意曲面的顯示器也不再是難題。事實上，目前在首爾的百貨公司中已能見到Micro LED電視的引入應用。

李允立進一步表示，產業面臨的挑戰是如何擴大產能、開拓市場並降低成本，在整個產業鏈上下游通力合作下，Micro LED技術的發展有望如摩爾定律般推動成本快速下降，預期最快2030年前成本就可能低於OLED。台灣擁有成熟半導體和面板產業，兩者結合為Micro LED顯示產業的蓬勃發展提供了堅實的基礎。

錼創科技在會中展示多款Micro LED顯示器應用產品，包括全球首款可隨場景調節透明度的9.38吋可調節透明度Micro LED面板、2024年重點量產的AR技術單片全彩FHD高解析及高亮度微型顯示器，以及具備出色立體效果的無縫拼接多面Micro LED Cube顯示器，充分體現了錼創科技在Micro LED領域的創新突破。緊接著，錼創科技亦將於9月4日至6日於南港展覽館舉行的SEMICON Taiwan 2024國際半導體展攤位上，揭露其成功開發的AI賦能-Micro LED巨量轉移設備，以及更多Micro LED創新應用產品。