每年中秋節最受市民及遊客矚目的「光織影舞」光影藝術展將於9月14日至9月29日每日晚上6時到10時 (市集下午4時開始)登場。昨（2）日，黃敏惠市長偕各界貴賓共同參與市府前舉行的啟動記者會，邀請全國民眾把握展期，來到北香湖公園體驗以嘉義古名「桃城」為策展核心、「逐光月影」為主題，夢幻又詩意的光影桃花源。

嘉義市長黃敏惠表示，光織影舞自2020年首次舉辦以來，年年有令人驚豔的突破，擦亮了嘉義市城市IP及觀光旅遊品牌。從第1年開始打造地表最大月亮、最大蛋黃酥，到去年的全台首創湖面走秀及芭比粉月亮，持續創造觀光旅遊亮點，今年已經來到了第5屆，「光織影舞」已成為全國民眾來嘉必訪行程，更是中秋節假期，家家扶老攜幼前來、深受全齡喜愛的光影藝術展演。今年光織影舞首次在湖面搭設10x8公尺大型舞台，並邀請為今日帶來精采開場演出的「即將成真火舞團」及亞洲首屈一指、享譽國際的「優人神鼓」躍上湖上舞台表演，引領觀眾於湖光月色中，進入如桃花源般的時光旅程。

光織影舞以逐月光影為主題，打造光影桃花源（嘉義市政府提供）

光織影舞以逐月光影為主題，打造光影桃花源（嘉義市政府提供）

今年市府再度跨界邀請華裔新銳設計師Daniel Wong（黃偉豪），與Daniel及工作團隊攜手，為嘉義市注入創意藝術能量。今年光織影舞以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入陶淵明的《桃花源記》意境，打造8大光影藝術展區，帶領大家進入夢幻又詩意的光影桃花源。期待今年的光織影舞如《桃花源記》般，帶領遊客走進展區，在光影中感受幸福和諧氣氛，這正與嘉義市「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的願景不約而同，相信會是送給今年建城滿320週年的嘉義市最特別的獻禮。

觀光新聞處張婉芬處長說，「光織影舞」發想初衷是將活動與節慶連結，讓所有人想到中秋佳節就想到《光織影舞》、想到嘉義市，為城市創造IP，以活動增加留客率，點亮嘉義市的夜經濟。活動選於北香湖公園辦理，在以大地為畫布、用光影藝術將北香湖公園妝點為城市戶外藝術館的同時，也讓北香湖古名「北香秋荷」的美麗記憶流存。

張婉芬處長表示，今年光織影舞運用光環境色光圍繞北香湖，設有8處光影藝術展區，分別為「桃花林」、「逐光月影」、「迴嘉」、「夢月流光」、「烏托邦」、「彎月聚星」、「壺光對影」及「波光粼粼」等裝置藝術，帶領遊客感受桃花源般如詩如畫的美好。除了8處光影藝術展區，9月14日開幕7點有「即將成真火舞團」，9月17日有中秋節「優人神鼓」精采表演，另外活動期間各假日晚上8點在「彎月聚星」舞台規劃大同國小黑光劇、特技、馬戲及LED等光影精采表演，活動天天也都有主題「花影市集」，光織影舞不但好看、好玩、好逛，也好吃、好買。

觀光新聞處特別提醒，為保障旅客有更好的觀賞品質，活動會場將設置3個出入口，採單一動線管制，請旅客依順時針方向遊園，最新活動資訊請至官方網站、「嘉市好旅行」臉書及IG粉絲專頁查詢。另外歡迎遊客使用嘉義市便利快捷的大眾運輸交通工具-台灣好行光林我嘉線及公共自行車(Youbike2.0)前往北香湖公園，即日起至今年12月31日止，民眾使用電子票證，免費搭乘市區公車，詳細時刻表可至嘉義市政府交通處網站查詢。公共自行車Youbike2.0部分，民眾持已註冊之悠遊卡、一卡通或於YouBike 2.0 APP內綁定信用卡使用掃碼功能借車，即可享騎乘前30分鐘折10元優惠（2.0車輛免費、2.0E車輛須自付10元），超過30分鐘則依原定費率收取。高鐵嘉義站下車者，請搭乘BRT至嘉義市轉運中心再轉乘台灣好行光林我嘉線至北香湖公園站下車或轉乘計程車。

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