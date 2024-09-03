三商家購（2945）3日攜手104人力銀行共同舉辦「創新職能探索招募會」，現場逾百位求職者參與，三商家購總經理邱光隆表示，今年企業版圖擴增，截至8月底美廉社有807家門市，第四季三友藥妝Tomod's及心樸市集也持續展店，另外剛併購台中知名寵物品牌「寵物好事」，同步網羅各路頂尖人才。

三商家購指出，此次招募活動有別以往，鎖定有3年職場經驗者，就到場者視其填選部門志願，篩選出適合本招募計畫的潛力人才，進行第二階段的面試，錄取後培訓2年，2年內安排重點跨部門輪調，並於門市實習通過考核者，2年內年薪可達70萬元。

此次徵才有原本來自科技業、餐飲業、製造業等，曾任業務、門市主管的求職者，美廉社目前近4,000名員工，開出職缺有營運處、資訊處、供應鏈處、數位行銷處、財管處、人力資源處、行政總處等，包含總部後勤及營運門市，都有機會輪調歷練，招募儲備菁英計畫薪資福利，2個月門市管理，月薪4.5萬元，18個月跨部門輪調及4個月職能培育，月薪5萬元。