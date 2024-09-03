民俗月壓抑8月機車市場6.94萬輛，月減2.8％，較去年同期大減18.36％，三陽續穩居龍頭寶座，8月領牌2.81萬輛，市占40.5％，光陽則以1.67萬輛拿24％市占，Gogoro亦以5,120輛，市占7.4％。

累計前八月市場48.84萬輛，年減5.49％。其中，三陽20.08萬輛，市占41.1％，光陽則以13.11萬輛拿26.8％市占，台灣山葉8.05萬輛拿16.5％市占，Gogoro為3.33萬輛，市占6.8％。

龍頭廠三陽表示，8月主推感恩父親節，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，單月銷售達5,173輛，穩居銷售冠軍；水冷機種JET SL＋持續熱銷，8月仍高達3,153輛的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數5,406輛；再加上運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的MMBCU銷售穩定，讓三陽8月市占達到40.5％，保持銷售冠軍。

隨9月迎接開學季到來，三陽表示，品牌加碼提供多樣性車款活動，運動車款JET SL TCS 和 JET SR ABS開學加碼購車金3,000元，女性車款CLBCU和Fiddle系列 開學享優惠7,000元，並搭配分期24期0利率（現金與分期同價）。