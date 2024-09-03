今年8月單月機車戰報，三陽單月銷量2萬8129台，月減7.26%、年減15.88%，市占達40.5%居冠；光陽銷量1萬6650台，月減9.19%、年減35.99%，市占為24.0%；山葉銷量1萬3826台，月增18.43%、年增1.08%，銷量逆勢上攻，市占升至19.9%；gogoro銷量5120台，月減2.04%、年減3.03%，市占達7.4%。

前8月數據，三陽20萬0797台，年增0.21%，市占達41.1%；光陽13萬1080台，年減6.35%，市占26.8%；山葉8萬0405台，年減11.87%，市占16.5%；gogoro 3萬3314台，年減3.88%，市占6.8%。

三陽說明，公司8月主推感恩父親節，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，8月銷售達5173台，穩居8月銷售冠軍；水冷機種JET SL+持續熱銷，8月仍高達3153台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數5406台；再加上運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的MMBCU銷售穩定，讓三陽8月整體市占達到40.5%，保持銷售冠軍。

9月迎接開學季的到來，三陽也提供多樣性的車款活動，運動車款JET SL TCS和JET SR ABS開學加碼購車金3000元，女性車款CLBCU和Fiddle系列開學享優惠7000元。

KYMCO也同步搶攻9月份購車旺季，特別規畫9月優惠大全餐購車優惠，無論是國民車家族GP125 USB都會版、新豪邁125與125／150雙動力選擇的大地名流車系；還是甫發表的全新熱門機種RTS 135、李多慧優格Yogurt 125、光陽大樂125皆全數入列。以多款熱銷國民車的優惠大全餐，滿足國民用車不同需求。

同樣滿足大眾多方需求，宏佳騰(1599)不只祭出各式購車方案，包括「熱銷車款STR 250/300現金購車享3000元折扣」、「Ai-1車系最高現折1.3萬元，再享499元新購資費方案」、「Ai-4 Ever獨家加碼199元暢騎1000公里新購資費方案」，更宣布加開「龍騰齊聚、重新出花」重機暨STR 250大會師最後報名名額。

Gogoro電動機車共享服務平台GoShare成立五周年，服務版圖涵蓋台灣九大縣市、擁有超過230萬用戶，共創造逾4000萬次騎乘、相當於每三秒就租借出一輛，騎乘總距離高達1.6億公里，是日常通勤、假期出遊的最佳隊友。在迎接GoShare五周年之際，與7-ELEVEN旗下咖啡品牌，適逢20周年的CITY CAFE攜手合作生日慶系列活動，不僅換電就能天天解鎖加碼騎乘金、能量補給包開廂禮現身全台，完成指定任務還有機會獲得一年CITY CAFE免費喝、Gogoro Delight電動機車等好禮。