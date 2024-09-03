周二泛歐Stoxx 600指數早盤維持在平盤附近，暫升0.03%，為525.12點。德國股市在周一創新高後，目前也升0.1%。
在周一重挫6.5%之後，勞斯萊斯反彈4.2%，稍早香港的國泰航空表示，公司檢查的48架配備勞斯萊斯引擎的飛機當中，有3架已經成功維修，預計所有客機將在週六前恢復運營。
受美元堅挺和需求擔憂的影響，有色金屬價格下跌，礦業股指數跌0.6%。稍早金屬最大消費國、中國公布了疲弱的製造業PMI數據。
瑞士投資企業合眾集團(Partners Group)公布上半年業績未達預期，目前跌6.6%。
投資者將全天密切關注歐洲央行(ECB)政策官員Claudia Buch、Jose Manuel Camp，和Kerstin af Jochnick的談話，以尋找有關歐洲央行在9月12日下一步行動的訊號。
今日稍晚，美國也將公布ISM製造業PMI資料，周五也將公布非農就業資料，結果將對聯準會決策產生影響。
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