時序進入秋天，本身有過敏體質的人，容易在此季節出現各種過敏症狀。對此，輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳盤點4種能抗過敏的天然食材，包括蓮藕、蘋果、地瓜及梨子。其中他提到，地瓜所含抗氧化劑能增強免疫系統，以及豐富的膳食纖維有助於維持腸道健康，從而提升身體的抗過敏能力。

醫師胡皓淳在個人粉專發文表示，秋天天氣忽冷忽熱，且空氣又變得乾燥，導致過敏族可能出現流鼻水、鼻塞、眼睛發癢、流淚、打噴嚏、皮膚發癢、紅腫等症狀，嚴重甚至恐發生呼吸困難。而每個人的過敏原和症狀可能不同，進一步了解並採取適當預防措施非常重要。他更列出以下4種可以舒緩過敏的秋天當季食物，以供民眾參考：

1、蓮藕：富含維生素C、膳食纖維和多種礦物質，這些營養素有助於增強免疫系統，減少過敏反應。此外，蓮藕亦具有清熱潤燥、涼血止血的作用，適合秋季食用。

2、蘋果：含有豐富的維生素C和類黃酮，這些抗氧化劑能夠保護細胞免受損傷，減少過敏反應。其中蘋果皮中的槲皮素具有抗炎作用，可以幫助減輕過敏症狀。

3、地瓜：富含β-胡蘿蔔素和維生素C，這些抗氧化劑能夠增強免疫系統，減少過敏反應。除此，地瓜的膳食纖維有助於維持腸道健康，間接增強身體的抗過敏能力。

4、梨子：具有潤肺止咳、生津潤燥的功效，是秋季非常適合的水果。梨中的果膠和維生素C有助於增強免疫系統，減少過敏反應。