新北市警察局海山警分局江翠派出所巡佐陳信榮，涉嫌包庇、經營賭場，又違法查個資替人討債，還以假投資騙走同仁上百萬，害學弟要媽媽抵押房產，另有警政署高官也受害，不法獲利共672萬餘，被新北地檢署痛批漠視法治，依《貪汙治罪條例》、《刑法》詐欺取財等罪起訴，建請從重量刑。

檢調調查，陳信榮不僅包庇賭場、不法獲利76萬8000元，還替人用警政系統違法查個資討賭債，又假借朋友「翁姓兄弟家族」在柬埔寨有投資，2019年8月起陸續向林姓等同仁行騙，害學弟要媽媽抵押房產湊齊300萬投資，而被騙者還有警政署高官。

檢調統計陳信榮不法獲利共627萬餘，偵查時陳信榮不認有貪瀆，更稱投資案是真的，但說法不被檢方採信。

檢方認為陳信榮漠視法治情形可見一斑，難認有寬認餘地，依《貪污治罪條例》、《刑法》詐欺取財、《偽造文書》等罪起訴，並建請從重判刑，以清吏治。

至於跟著陳信榮到賭場賭博、協助亂查個資的林姓警員，還因誤信陳信榮，要媽媽抵押房產湊了300萬「投資」，沒想到卻被陳信榮詐騙花光積蓄，檢方考量林姓警員雖亂查個資但並無證據證明收賄，依《刑法》偽造文書罪起訴。