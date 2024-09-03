澎湖縣20年來復育珊瑚面積已達到6座籃球場大小以上，圖為水下人工種珊瑚的景況。（澎湖水產種苗繁殖場提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣水產種苗繁殖場3日下午舉辦「海有珊瑚-珊瑚復育暨藝術聯展」，展出包括繪畫、金工、木雕、編織、陶藝等超過15種媒材創作，總計超過50件展品。（澎湖水產種苗繁殖場提供／許逸民澎湖傳真）

為讓外界看見澎湖縣20年來復育珊瑚面積已達到2,600平方公尺以上（約6座籃球場大小），澎湖縣水產種苗繁殖場3日下午舉辦「海有珊瑚-珊瑚復育暨藝術聯展」揭幕幕，除展出珊瑚礁棲地復育成果外，更透過跨域合作，展覽利用多元藝術品，來呈現珊瑚的美麗與哀愁及海洋之美。

澎縣府表示，承蒙農業部漁業署長期以來，對於澎縣珊瑚礁棲地復育及海洋保育推廣的支持，珊瑚復育區不僅提供海洋生物棲息場所，也創造出生態旅遊的效益，在結合當地社區及業者自主管理下，達到人與海的共存共榮，漁業資源及生物多樣性得以恢復，讓海洋生態得以永續。

「海有珊瑚－珊瑚復育暨藝術聯展」今天由農業部漁業署組長劉福昇、交通部觀光署澎湖國家風景區管理處長洪志光和澎湖縣政府參議陳晶卉、農漁局長陳高樑、水產種苗繁殖場長柯志鴻等人共同揭幕。

展覽期間從即起至30日止，且只要符合身分證字號內同時有3和5兩個數字（不需連號）或姓名中有「ㄕㄢ」或「ㄏㄨˊ」其中一字（音同即可）等兩條件之一，即可向現場服務人員出示證件領取展場限定小禮物。

開幕式以沙畫述說復育故事，以精華版記錄片展現珊瑚復育成果，最後邀請嵵裡國小、風櫃國小、五德國小、創作者、在地潛水業者及長官來賓共同創作地面彩繪-海有珊瑚。

其中，藝術聯展包括繪畫、金工、木雕、編織、陶藝等超過15種媒材創作，總計超過50件展品，邀請大家跟著白化珊瑚少女一起來探險並找回珊瑚的色彩。

漁業署組長劉福昇說，澎縣府早在20年前即察覺珊瑚礁因全球暖化與水溫上升等因素造成珊瑚礁白化或死亡，在合適海域投入棲地復育，如同「幫海洋生物蓋房子，房子越多能容納的住戶也越多」。人工珊瑚復育如同在海中植樹造林，搭配珊瑚礁相關物種，如海膽、硨磲貝及鐘螺等復育，強化珊瑚生態系韌性，讓生態系發揮服務功能，使得海洋資源得以永續利用。