2024年9月3日澎湖縣／復育海底花園8年的澎湖馬公杭灣浮潛勝地，2日下午遭不肖漁民入侵放玻璃絲網，還有魚類纏網死亡。（業者提供／許逸民澎湖傳真）

有全台第一座海底郵筒，也是澎湖本島上著名浮潛勝地的鎖港杭灣海域，雖經澎縣府8年來傾全力打造珊瑚海底花園，日前卻連遭不肖漁民侵入違法置放玻璃絲網，扼殺水下的魚類生物。澎湖縣政府農漁局獲悉後表示，將予移除。

農漁局說，杭灣此處為水域遊憩活動區域，一般漁船都會避免過去作業，以免發生危險。本次經民眾通報後，從影像判斷這次發現的杭灣放網，涉及違反漁業署規定的刺網網具實名制，爰與移除，並請岸巡隊合作加強瞭望確認有無船隻近岸放網，以確認放網船隻名稱並予以法規說明。

珊瑚礁棲地是海中的熱帶雨林，海洋裡面有超過4分之1的物種依賴著珊瑚礁，想要有健康的海洋，一定要有健康的珊瑚礁棲地。旺旺集團在董事長蔡衍明2015年參訪澎湖水產種苗繁殖場後，看到工作人員犧牲假日投入海洋資源復育，決定捐助3年300萬海洋復育經費，讓澎縣府農漁局於鎖港杭灣海域建造全台首座人造珊瑚海洋花園。

因此澎湖縣政府水產種苗繁殖場，從2016年起攜手浮潛業者，開始在鎖港杭灣投入珊瑚礁復育，試圖打造珊瑚海洋花園。2017年7月更在杭灣海域水下設置「海底郵筒」，結合了水下裝置藝術以及藝術人工魚礁的功能，也是全台灣唯一的海中可寄信之郵筒。創造海洋環境、漁業資源、觀光三贏。

豈料，日前該海域在保育成效日漸顯著下，卻不時出現不肖漁民違法投放玻璃絲網，濫捕好不容易起死回生的魚類，2日下午4時許又發現，至少300米長、逾2米寬的玻璃絲網從內往外繞過郵筒佈放，網上還有魚類纏網。讓當地經營浮潛的業者看不下去拍照舉報。

業者指出，最近幾年在政府與民間努力復育下，造礁生態不錯，魚類不管種類和數量都增加了，甚至中斷多年不見的海龜又開始迴游進來，但反遭不肖漁民覬覦，一次性放網就算了，可能見收穫不錯，最近常常可見，玻璃絲網築起的「水下死亡長城」一網打盡，讓不少魚類受纏網，也讓帶著遊客浮潛和潛水導覽見證海洋復育和生物多樣性的他們很是尷尬，更擔心好不容易復育的海洋資源毀於這一旦，海龜纏網受害或是不再來。