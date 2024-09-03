宏益3日公布8月合併營收1.51億元，年成長44.57％。

客戶下單動能增強；不過，由於夏季電價計費要到9月，因此，市場指出，加工絲廠為降低成本，會推遲部分訂單，因此，下半年的第四季才會反映有較大的動能好轉。

宏益指出，以目前的生產流程看，產線稼動率維持在8成以上。在夏季電價結束後，第四季的出貨量應有較明顯的增加，獲利也會增加。

聚酯纖維絲廠力麗表示，目前聚酯粒、瓶粒方面，受到大陸削價競爭影響，利差不佳，因此公司減產因應。加工絲則訂單需求不錯，產線稼動率可維持9成左右的高水位。以目前市況及客戶反映，加工絲下半年的利差可維持，本業營運獲利可期。

至於產項包括尼龍、加工絲的集盛表示，由於9月有安排歲修，加上夏季電價影響到9月底，因此第三季尼龍部分營運仍以保守看待，加工絲預期應可持續朝正面趨勢走。

今年第一、二季本業都處於虧損，集盛指出，下半年無論是產業環境、景氣，都比上半年好，尤其第四季，在沒有夏季電價上漲因素干擾下，本業應可賺錢。