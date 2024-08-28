今年棉價在2月底達每磅1.05美元高點後就一路下滑，8月初已跌破每磅80美分。

主要以棉紗為主的南紡，上半年紡纖本業已出現2.7億元的營業虧損；在受到棉價下跌、棉紗利差縮小，以及中國大陸聚酯產品低價傾銷，是國內受衝擊較大的企業。南紡已對下半年營運持保守看法。

力麗指出，棉價影響化纖產品主要以仿棉相關品項以及大宗、規格化紡品為主。由於力麗產製的加工絲多為複合紗、環保回收紗、特殊紗，目前仍有獲利。

國內主要尼龍廠力鵬指出，今年尼龍產品利差波動起幅較大的影響，今年第一、二本業仍為虧損，下半年本業營運預期雖會好轉但仍有壓力，後續表現將視市場動態觀察。

以聚酯加工絲生產為主要業務的聯發紡，今年第一、二季紡織本業也處於虧損；除了國際棉價下跌可能影響到替代化纖紡品價格，聯發紡指出，中國大陸規格化產品大量供給、通膨、地緣政治，都讓公司對下半年不確定因素變多下，營運傾向保守。