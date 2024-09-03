一名47歲女子，每次體檢肝指數GPT都偏高，最後檢查發現竟患有脂肪肝，且已進展至肝硬化。當醫師問及日常是否有察覺到任何異常症狀時，她才回想起刷牙時容易出血、稍微撞到就會瘀青等情況。醫師提醒，一旦抽血檢查發現GPT偏高，代表肝臟正在發炎，務必要積極處理，千萬不能輕忽。

肝膽腸胃科醫師蕭敦在《醫師好辣》節目中表示，該女子每年都固定接受體檢，然而，每次都發現有GPT偏高的問題。她曾回到醫院進行複檢，醫師就為其開立保肝片，但連續5年下來狀況仍沒有改善。

蕭敦仁接著說，後來女子聽別人說，可能過胖也會導致肝功能異常，於是來找他看診，結果發現她患有脂肪肝且已進展至肝硬化。雖尚未出現黃疸、腹水等肝硬化併發症，但仔細詢問後發現，對方刷牙時容易出血、撞到後容易瘀青，而這也都是肝硬化的徵兆。

蕭敦仁指出，其實肝硬化是有可能逆轉的，即便是B、C型肝炎造成的肝硬化也有機會，但關鍵就在於不要再做會傷害肝臟的行為。他提到，事後該女子努力減重12公斤，GPT也恢復了正常。

蕭敦仁提醒，一旦抽血檢查發現GPT偏高，代表肝臟正在發炎，務必要盡快處理，不能輕忽；但若有脂肪肝，GPT卻正常，可不用太過於擔心。