唐獎週首場活動「唐獎榮耀展」今（3）日開展，唐獎教育基金會董事、南山人壽董事長尹崇堯表示，唐獎作為世界性學術大獎，除了舉辦頒獎典禮表彰得主，也藉由得主來台交流機會，發揮國際學術交流平台的功能，並透過榮耀展，讓大眾瞭解唐獎得主在永續發展、生技醫藥、漢學、法治等四大領域，為世界做出的貢獻。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，唐獎榮耀展以「唐獎榮耀與美好生活對話」為策展概念，設置互動牆、對談式展區，將唐獎得主的創新研究與貢獻，以趣味的閱讀模式和互動操作讓民眾瞭解。

在數位互動區，有廚房流理臺關聯2018得主維拉布哈德蘭．拉馬納森的Surya計畫，顯示潔淨烹飪廚具對改善婦女健康及減少全球暖化的重要性；智慧窗戶是2016年得主亞瑟．羅森費爾德的能源效率研究成果，讓建築節能且能保持室內舒適；牆上的溫度計，則寓意2018年得主詹姆士．漢森的GISS模式，以探討水汽、雲量和地表反射度對全球溫度的影響，為人們理解氣候變遷的影響。

9月27日將舉行唐獎頒獎典禮、28日唐獎得獎人演講登場、30日、10月1日四場「大師論壇」將分別於台灣大學及東吳大學，中國醫藥大學及陽明交通大學舉辦，另於建國中學、新竹中學舉辦兩場「青年對談」。