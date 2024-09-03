房貸限貸令議題發酵，金管會今天（3日）表示，銀行法72之2條的立法目的，是不希望銀行將放款過度集中在不動產授信，因是從「比率」角度做控管，沒有所謂「滿水位」、「額度已滿」的概念，目前不考慮修正銀行法72之2比率。就7月底數據推估，若要達到法定規範的30％，約還有上兆空間，但此額度還要計入土建融、商辦等，不是只有房貸，且會希望銀行將資源放在無自用住宅的民眾購屋實際需求。

銀行法第72條之2規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30％，基本上是國銀不動產放款的「天條」，且銀行內部多會設定更嚴格的預警值，多會設定在28％或28.5％。

但近期民眾發現到銀行辦理房貸，常出現利率上升、貸款成數下降，或需要排隊較長期間等狀況，主要就是近期因房市熱絡，加上新青安貸款的帶動下，多家銀行的72之2比率接近內部預警值上限導致。

銀行局副局長童政彰表示，銀行法72之2條的立法目的，是不希望銀行將放款過度集中在不動產授信，因為不動產授信的天期長，銀行吸收存款或發債的天期較短，某種程度也是在控管銀行的流動比率。

童政彰指出，72之2條是法定比率，是從「比率」的角度做控管，讓銀行可以動態、穩定做調整，近期皆符合法令規定。以7月底來說，分母（存款總餘額加金融債券發售額）為55.85兆元，近3年銀行存款已增加將近11兆元，過去每月存款增加額度約3,000億元，是採動態方式控管，沒有所謂滿水位、額度已滿的概念。

童政彰表示，依照7月底分母約55.85兆元，分子（房貸、土建融、商辦）為14.79兆元，不動產放款比率為26.47％，等於距離法定限額30％約有3％，每增加1％，銀行相關建築放款約可增加5,585億元。相對來說，從72之2條的法定額度控管來看，沒有所謂額度的問題，目前也暫不考慮修正銀行法72之2條的法定比率。

立委郭國文則建議銀行法72之2條不計入國銀海外分行不動產，釋出更多空間。童政彰表示，國內分行與國外分行是採合併監理，偏合併報表，符合國際監理規範，像疫情期間，歐美商用不動產風險升高，顯示合併監理有其意義在。立委的指正，能夠理解背後的原因，相關建議會綜合考量國內的穩定與國內房貸業務辦理情形，進一步審慎研議。

針對近期房貸的民怨，童政彰證實金管會有收到民眾個案的申訴。他也強調，銀行吸收社會大眾資金、受到高度信賴，在信用配置上，本來就應回歸到實際需求，在健全房地產市場綱領政策下，金管會歷來都是持一樣態度，銀行要做好KYC，對於無自用住宅的民眾有購屋實際需求，銀行必須予以支持，特別是銀行要了解資金流向，是否有不當助漲房市異常波動，是金管會關注的重點。

另金管會檢查局上半年已完成第三波不動產授信專案金檢，包含國銀6家、信合社5家、票券公司3家，一般金檢也將不動產授信風險的管理與法遵納入，下半年暫無再次啟動不動產專案金檢的規劃。