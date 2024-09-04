郭國文也強調，自己提出排除海外放貸的提議，是在不影響台灣不動產市場的前提，與金管會開後門方向不同。（郭國文辦公室提供／游念育台北傳真）

金管會今針對《銀行法》豁免條款的部分與國銀開會，民進黨立委郭國文直言，面對高居不下的房價，央行終於提出總量管制措施，結果金管會卻急著找出更多排除項目，「現在不是放水的時候」。郭國文也強調，自己提出排除海外放貸的提議，是在不影響台灣不動產市場的前提，與金管會開後門方向不同。

郭國文指出，就法定層面，《銀行法》排除的金額大約38億左右，顯然相對於14兆的不動產放貸金額，影響不大。然而，金管會卻透過行政命令，硬是將排除範圍擴大至1.47兆，形同金管會已經比法規多放水了385倍。

郭國文表示，自己之所以提出排除海外放款，主要有兩個前提，第一是不影響台灣不動產市場，第二則是因市場不同，風險不同，所以排除的衝擊與影響低，郭強調這不是放水或開後門，而是讓銀行能「走前門」來擴大業務。

除此之外，根據台資海外分行的實務經驗而言，由於海外子分行仍受到嚴格的法規管制，且因在海外風險管控更加嚴謹，即便不動產放款被排除在72-2條之外，可預計海外放款也不會突然爆增。

今日傳出金管會有意將「購買」都更房屋的房貸也排除，郭國文質疑，「都已經放水1.47兆了，為什麼還要持續開後門？」郭國文強調，限制不動產放貸占比的用意在於避免資金集中，導致不動產價格波動影響到金融穩定性，且過往排除項目多具有公共性、社會性，這次卻是動到自然人購屋的「房貸」，根本違背72-2立法的本意。

根據銀行局日前的喊話，目前距離滿水位大約還有1兆多的額度，沒有滿水位的問題，但其實若不是金管會大放水，否則放貸水位可能已滿；郭國文質疑，若距離上限還有1兆多的額度，卻有許多民眾面臨貸不到款的問題，就更加證實銀行在「挑客人」，只想服務財團與高端客戶，而限縮首購族與一般民眾的權益。

他強調，如何確保銀行公平待客應該是金管會加強研擬的重點，而非一昧想為不動產放款開後門。