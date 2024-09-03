欣耀此臨床是SNP-810應用於強效止痛新複方的其中一個試驗，也是首次用於病人的臨床試驗，這個試驗的主要目的為取得SNP-810及合併使用不成癮止劇痛藥於病人的臨床安全性及藥效／藥動資料。SNP-810希望達到高肝安全性及更好的止痛效果。

臨床試驗設計以多劑量、雙盲、單中心試驗，接受換膝手術之受試者隨機分成三組：口服SNP-810、口服不成癮止劇痛藥及合併口服SNP-810及不成癮止劇痛藥，並完成36位受試者收案。

臨床試驗結果顯示，受試者合併使用SNP-810及不成癮止劇痛藥，在SNP-810／不成癮止劇痛藥以650 mg／37.5 mg的劑量、每8小時使用一劑、每日三次的使用方式下，止痛效果顯著優於單獨使用SNP-810或不成癮止劇痛藥，且三種治療方式均能維持正常肝功能。

根據IMS Health、IMS National Sales Perspectives, 2014-2019市場統計報告指出，全球Acetaminophen(乙醯胺酚)合併鴉片類的複方止痛藥市場規模於2019年實際約為9.5億美元。

欣耀指出，除SNP-810（安泰拿疼）合併不成癮止劇痛藥外，目前市場上尚無其它類似競爭產品，這項止痛新複方有望在未來成為不成癮且具高肝安全性的強效口服止劇痛藥。

欣耀表示，該結果已委請顧問公司進一步完成完整試驗報告，將以最終報告辦理查驗登記或向國內外衛生主管機關諮詢討論核准上市是否需要後續研究。