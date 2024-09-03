此次媒合成功的11案中，中華電信與桃園復興鄉的泰雅族部落合作，傳承竹林經營技術；華碩電腦在臺中大雪山的林業生產環境，協力社區居民推動穿山甲棲地改善及維護；裕隆汽車廠區因比鄰火炎山自然保留區，與在地NGO合作打造綠色生態廊道。

林業保育署表示，此項媒合平臺針對企業所提供的專案，含括「自然環境」及「林業社會文化」兩大面向、共11個類型，涵蓋：增加森林碳匯的造林專案，保育野生動植物與棲地的生物多樣性專案，保存重要林業文化資源或原住民族山林智識的社會文化專案，提供企業參與。

此外，企業端也可以運用自身的專業與資源，主動提出對生物多樣性有助益的合作專案。例如，有3家科技分享自己的技術，促成合作，光林智能科技與政府、學界共同合作，運用生態智慧照明系統，於馬祖群島雌光螢棲地打造全球首創生態照明示範區，降低光源對雌光螢繁殖的影響，用智能的光保護微弱的光。智邦科技廠區位置鄰近國土綠網「鳳山溪及頭前溪流域保育軸帶」，因此與環境教育及研究團隊協力支持該區域瀕危蝙蝠族群的監測調查；啟坤科技則運用先進的3D數位技術，協助建立阿里山林鐵百年蒸汽火車關鍵零組件圖資，永續保存重要文化資產，傳承百年技藝精髓。

造林或經營林業，是企業界探搜自然碳匯的作做。根基營造公司跳脫傳統與政府合作造林模式，攜手鄒族原民部落合作，藉由在曾文水庫集水區新植造林營造友善棲地，守護第二級保育類野生動物－臺灣爺蟬的家。信義房屋及冠德建設皆透過造林工作，與在地社區攜手營林，推動永續林業經營；中華電信與桃園復興鄉的泰雅族部落合作，傳承竹林經營技術；裕隆汽車廠區因比鄰火炎山自然保留區，與在地NGO合作打造綠色生態廊道；財團法人中租青年展望基金會串聯南投澀水森林步道周邊社區資源，發展森林療癒及生態旅遊，帶動村落經濟及里山發展。

林業保育署指出，絕大多數專案都是媒合企業將經費與資源投入標的區域所在的山村部落，而非交由該署執行，藉此提供在地居民執行造林撫育或是保育監測巡守的工作機會，讓森林與生物多樣性所在地區的居民能因ESG浪潮而受惠，也更能確保專案成果與彰顯ESG的社會效益。