綜合外媒報導，全球基準的布蘭特油價3日晚間跌破每桶75美元，觸及2023年12月以來的盤中最低點。
報導稱，油價暴跌正值市場對供需兩方面都存在擔憂之際，根據參與討論的代表透露，石油輸出國組織及其盟國將在幾周內，將日供應量增加18萬桶以逐漸恢復産量。
近日華爾街投行高盛集團下調該機構對於布蘭特原油價格的預期，目前預計2025年布蘭特原油價格將在每桶70至85美元波動，平均價格約77美元，該區間較高盛之前預期下調了5美元，高盛最新預期也意味著布蘭特原油在2025年全年可能持續低迷。
因傳出利比亞央行行長稱各派別接近達成協議，有望恢復石油產量，國際油價3日晚間跳水，布蘭特原油抹去了2024年的漲幅。
綜合外媒報導，全球基準的布蘭特油價3日晚間跌破每桶75美元，觸及2023年12月以來的盤中最低點。
報導稱，油價暴跌正值市場對供需兩方面都存在擔憂之際，根據參與討論的代表透露，石油輸出國組織及其盟國將在幾周內，將日供應量增加18萬桶以逐漸恢復産量。
近日華爾街投行高盛集團下調該機構對於布蘭特原油價格的預期，目前預計2025年布蘭特原油價格將在每桶70至85美元波動，平均價格約77美元，該區間較高盛之前預期下調了5美元，高盛最新預期也意味著布蘭特原油在2025年全年可能持續低迷。
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