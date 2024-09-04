日本和澳洲外交國防「2加2」會談將於5日登場，日本政府官員2日表示，日方已決定以「最上級」多功能護衛艦（FFM）為基礎，參與澳洲小型通用巡防艦共同開發計畫，預料會中將討論相關議題，深化兩國安全合作關係。

日本《共同社》2日報導，此次在澳洲舉行的「2加2」會談，將由日本外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔、澳洲副總理兼防長馬勒斯及外長黃英賢共同與會，會中除討論擴大聯演規模與安全合作交流之外，預料日方也將以性能優異、多用途的「最上級」護衛艦，參與澳洲《水面作戰艦隊強化殺傷力》計畫，並就可行性進行討論。

報導分析，由於護衛艦屬具殺傷力裝備項目，根據日本「防衛裝備轉移三原則」，必須先與澳洲簽署「共同研發」合作計畫，並獲得日本內閣會議和國家安全保障會議（NSC）同意，才能正式對外出口。因此，預料雙方將在會中討論相關事宜，以深化雙邊國防合作。倘若順利成案，將是日本與英國、義大利共同推動「全球空戰計畫」（GCAP）第6代戰機後，再次與美國以外的盟邦，共同合作開發防衛裝備。