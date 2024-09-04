台中北區太原路近綏遠路3日深夜發生自小客1車撞5輛機車車禍，除正準備停車的機車受損、騎士受傷，也波及路邊停放4輛機車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中北區太原路近綏遠路3日深夜發生自小客1車撞5輛機車車禍，除正準備停車的機車受損、騎士受傷，也波及路邊停放4輛機車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中北區太原路近綏遠路3日深夜發生自小客1車撞5輛機車車禍，除正準備停車的機車受損、騎士受傷，也波及路邊停放4輛機車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中北區太原路近綏遠路口昨（3日）深夜發生自小客1車撞5輛機車車禍，警方到場為32歲自小客駕駛王女進行酒測，沒有酒精反應，她辯稱是沒有注意到機車要停車才擦撞到，21歲機車騎士張女也因此右腳受傷送醫，肇事原因仍待交警鑑定釐清。

台中市警二分局交通分隊9月3日23時58分接獲民眾報案在北區太原路上有自小客與機車發生踫撞交通事故，立即派遣員警趕赴現場查處。

經查自小客王女駕車由梅川東路沿太原路往永興街方向行駛，而機車騎士張女則是騎機車由梅川東路沿太原路往永興街方向行駛正靠左停等路邊停車，自小客車駕駛疑未注意到，直接撞上欲停車的機車，進而波及停在路邊的4部機車。

事故發生後，王女又往前駕車行駛180公尺至永興派出所報案，車禍造成王女駕駛的自小客左前車身受損，而張女右腳受傷送醫治療，另4部機車均為停車狀態，無人受傷。

警方當場為兩名駕駛進行呼氣酒測，也無酒精反應，王女則稱沒注意到同向有機車準備停車，警方已調閱相關監視器畫面釐清肇事原因，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

中市警二分局分局長周俊銘呼籲所有駕駛人，行駛在道路上，每一位駕駛人都應該有「防禦駕駛」意識，不僅是對自己負責，也是對他人生命安全的保障，也可預見潛在危險並及早採取行動，從而減少事故發生的可能性。