都說命運天注定，你是勞碌命還是富貴命，其實上天早已寫好劇本，《搜狐網》盤點12生肖運勢，解析哪些人命好，能富貴一生；哪些人運氣較弱，必須為生活操心，忙碌奔波。

▌生肖鼠

鼠年出生的人有福氣、理智冷靜，凡事不驚不慌，他們才華橫溢，善於打破困境中的規則，往往能化凶為吉，大吉大利。

▌生肖牛

牛年出生的人文武雙全，精力充沛，有實力挑戰困難問題，進入社會後，在貴人幫助下拓展自己的事業，中年運勢不錯，官運、財氣明顯勝於其他人。

▌生肖虎

虎年出生的人內心驕傲，不會輕易放棄，雖然容易遇到困難，但能堅持到最後，人生有苦難，但也有幸福，遇到巨大困難，若能存活下來，就能在事業上取得成功。

▌生肖兔

兔年出生的人溫柔善良，感情豐富，容易受人青睞，雖然能力不錯，但是家裡不安寧，會受到拖累，導致憂心忡忡，無法全心投入工作，雖然事業並不突出，但有些人可望繼承親人的財產。

▌生肖龍

龍年出生的人聰明、有上進心，對自己的事業非常敬業，不會只滿足於現狀，如果敢於冒險，做常人做不到的事，命運就會轉好，變得富有。

▌生肖蛇

蛇年出生的人溫和冷靜，面對事情小心謹慎，對一切都充滿懷疑，總是對人保持警惕，性格特質能讓他們避禍，在絕境中生存，他們擁有令人難以置信的智慧、良好的事業運以及普遍的好運氣。

▌生肖馬

馬年出生的人重情重義，溫柔大方，對朋友有求必應，人氣很旺且深受祝福，當遇到困難的時候，貴人會立即出現，幫助解決問題。

▌生肖羊

羊年出生的人人品不錯，屬於大器晚成類型，年輕時可能遭遇苦難，但到中年就會得到貴人提拔，事業有成，獲得財富。

▌生肖猴

猴年出生的人精力充沛，但經常遭遇厄運，他們聰明又勇敢，有時做事不顧後果，雖然迷茫，但是生活並不缺錢，只要努力工作，還是能賺到錢。

▌生肖雞

雞年出生的人生活比較順利，無論遇到什麼危險，都能化險為夷，工作有前輩相助，可望升職晉級、發財順利，本身具有很強責任感，不允許自己犯錯，也因此常處於緊張狀態，會導致身體不好、要特別小心。

▌生肖狗

狗年出生的早年運氣欠佳，生活可能不順利，也容易愛上錯誤的人，隨著個性日漸成熟，一切都會改變，未來會有一個和睦的家庭和穩定的事業。

▌生肖豬

豬年出生的人有子孫之福，晚年安定，年紀越大福氣越大，喜歡順其自然，心態好也不抱怨別人，最重要的是，上天眷顧，一生不會有大災難。

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