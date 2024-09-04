●輝達（Nvidia）周二股價重挫9.5%，收在108.00美元，市值蒸發2790億美元，創下美股史上單一個股市值最大單日跌幅紀錄。美國最新發布的製造業數據再度引發投資人對經濟衰退的擔憂，漲多的科技股與晶片股首當其衝。此外，彭博報導，輝達已收到美國司法部傳票，盤後股價再跌逾2%，報105.39美元。

報導指出，美國司法部正在推進對該AI晶片龍頭的反壟斷調查，其他相關公司也已收到傳票。目前調查尚未進入正式起訴階段，司法部將了解輝達是否加大客戶轉向其他AI晶片供應商的難度。產業數據顯示，輝達在資料中心AI晶片的市占率超過8成，微軟、谷歌母公司Alphabet、社群媒體巨頭Meta、雲端服務大廠亞馬遜和戮力發展AI的特斯拉等科技巨頭都是輝達的大客戶。輝達否認壟斷市場的指控，並向媒體表示該公司以實力取勝，「這反映在我們的產品評比結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇最適合自己的解決方案」。美國司法部拒絕對此案發表評論。

●英特爾周二大跌8.80%，收在20.10美元。曾風光一時、呼風喚雨的CPU巨頭英特爾股價爆跌，其身為道瓊指數成分股的地位恐將不保。在1990年代末的網路泡沫（dot-com boom）時期，英特爾和微軟成為最早被納入道瓊工業指數的科技股。分析師表示，英特爾可能遭道瓊指數剔除，該公司今年來股價已經下跌近60%，在道瓊指數成分股中表現最差，也淪為股價最低的成分股。若遭到道瓊指數剔除，英特爾的聲譽勢必再受打擊。該公司在放棄投資OpenAI的機會後也錯失了這波AI熱潮，而旗下晶片代工部門的虧損則不斷擴大。英特爾原本對該部門能挑戰全球晶片代工龍頭台積電寄予厚望。英特爾上個月發布的財報意外疲弱，並宣布將暫停發放股利以及將裁員15%以上、約1.5萬人。但一些分析師和一名前董事會成員認為，對英特爾來說，這些舉措可能力道不夠且為時已晚。