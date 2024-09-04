女星歐陽娜娜為歐陽龍和傅娟的二女兒，擁有星二代光環的她一舉一動都會被外界放大檢視。近年來她將事業重心放在大陸，不僅推出音樂作品，更跨足戲劇。不過近日卻有雜誌工作人員爆料，有女星拍攝時不但指定要大牌攝影師，還一直「找事」。而從對方提供的身份線索，許多網友猜測這名女星應該就是歐陽娜娜。對此，歐陽娜娜工作室連忙發出聲明澄清。

近期有某時尚雜誌工作人員在平台「奇妙故事局」中爆料，4位明星在拍攝時的爭議；其中一段內容中提到，有位女星因為不想拍攝某項目，但又不想得罪平台，所以不斷「找事」，包括直接否定整版方案、執意要找大牌攝影師，導致該項目延後大半年。但最後還是選擇了和自己關係好的攝影師，就是希望雜誌方可以主動喊停。

某時尚雜誌工作人員爆料某女星拍攝時不斷「找事」。（圖／翻攝自微博）

此外，雖然整個爆料中未指名道姓，但從對方給出的線索，像是「光腳拍攝」、「代言某品牌」、「成某品牌大使」、「新劇剛播出」等，都被外界推測該女星應該就是歐陽娜娜，因此在網上掀起一陣討論。

歐陽娜娜被影射疑似耍大牌。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

對此，歐陽娜娜工作室在微博發出聲明回應，表示網路上的不實訊息帶有極強的引導性質，「我方在此嚴肅聲明，該內容均為造謠」，並強調在工作上他們都是盡力完成每一個項目，同時「尊重每一位合作老師的付出及成果」。最後更指出，若爆料影響嚴重，將採取法律措施進行維權。