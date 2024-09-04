新北市淡水區北新路二段某社區一位黃姓、王姓男住戶，2日與46歲廖姓社區主委因故相約談判，結果遭對方2名友人持刀攻擊，造成黃男右手腕刀傷、王男腹部穿刺傷，事發後主委夥同友人逃逸，淡水分局逮捕廖姓主委到案，案經檢察官依殺人未遂罪嫌訊問，諭令廖男10萬、蘇男8萬、許男5萬交保。

據了解，王、黃2人因為租屋及居住問題，與廖男有過多次糾紛，雙方因而產生嫌隙。雙方昨晚8時許，相約在社區管理室談判，廖男並找來48歲蘇男及30歲許男助陣。

雙方談判過程中一言不合爆發口角，不料廖男一方之中有人突然持刀攻擊王、黃2人，導致黃男右手腕刀傷、王男腹部穿刺傷，2人奮力破窗逃出後向警方報案。

警方獲報抵達現場時，廖男等人已駕車逃離現場，王、黃2人被送往醫院後，確認無生命危險。警方調閱監視器，發現廖男與行兇的友人乘車逃竄，經專案小組追緝，陸續逮捕歸案。