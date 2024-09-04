分析師表示，在8月初股市才經過大幅度的上沖下洗後，約莫1個月，市場又重新關注美國經濟是否會步入衰退階段。在美股6日公布美國最新非農就業報告前，建議進場要比較謹慎，因為上下波動應該會不小。

受到NVIDIA重挫近10%影響，日本半導體類股也幾乎全倒。例如，東京威力科創暴跌約7%，愛德萬測試暴跌7.15%，車用晶片大廠瑞薩電子更是狂跌8.4%，是日經指數中跌幅較深的幾檔。

除了晶片類股外，近日股價表現不錯的金融股也下跌，像是日本最大金融業者三菱日聯大跌3.75%，瑞穗金融更是暴跌4.3%。日圓走強下，影響到以出口為主的日企股價走向，豐田汽車大跌2.2%，本田大跌3.5%，索尼也大跌2.43%。

經濟數據方面，全球經濟前景不夠透明，但受惠於海外業績成長，日本服務業PMI（採購經理人指數）在8月期間持續擴張，終值跟7月一樣都是在53.7，已連續第2個月都是在景氣榮枯分水嶺50以上。