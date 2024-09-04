相較市場上也有其他的共享單車/機車租賃模式，goride比起其他模式更有無限制使用的特點，不受共享單車的借還點和共享機車的營運區域限制，無需擔心歸還和停車問題，讓騎乘更自由。而月租費每月1,633元起，比長期或高頻率騎乘比按次計費的共享單車及機車更加實惠。另外，個人專屬車輛讓每位用戶都擁有個人專屬的自行車。

廿一世紀數位科技總經理周厚宇表示，21st FinTech看好訂閱制服務在台灣的發展潛力，積極針對不同產品屬性規畫更符合消費者需求的整合型訂閱服務，不斷擴展訂閱產品選擇的多樣性。今年與巨大推出專屬單車市場的訂閱服務，不只藉此推動綠色交通的普及，也進一步響應全球減碳趨勢。

為滿足各類騎乘需求，「goride輕鬆騎專案」設計多項專屬方案，讓消費者針對自己需求選擇適合訂閱模式，首波推出涵蓋多達6款電動輔助自行車款及2款公路自行車，消費者只需支付最低每月1633元起的費用，即可選擇包括Momentum Mini E+、Giant TCR ADVANCED 2、ROVE E+、FASTROAD E+等熱門車型。