周二美股道瓊指數大跌逾600點，標普500指數跌逾2%，科技股表現尤其疲弱，那斯達克指數跌逾3%，三大指數均創下自8月5日全球股災以來最大單日跌幅。

晶片股慘遭血洗，周二輝達暴跌9.5%、台積電ADR跌6.5%，費城半導體指數下殺近8%，創下2020年3月以來最大單日跌幅。

輝達市值蒸發2790億美元，創下美股史上單一個股市值最大單日跌幅紀錄。此外，彭博報導，輝達已收到美國司法部傳票，盤後股價再跌逾2%，報105.39美元。報導指出，美國司法部正在推進對該AI晶片龍頭的反壟斷調查，其他相關公司也已收到傳票。

周三亞洲半導體類股與輝達相關股全面重挫。

在韓股方面，為輝達供應HBM記憶體的SK海力士崩跌7.13%。三星電子跌逾3%。韓國Kospi指數目前大跌約3%。

日股方面，半導體設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）跌7.72%，愛德萬測試（Advantest）跌7.09%。晶片設計大廠安謀（ Arm）母公司軟銀集團跌7%。日經225指數跌近4%。

台股方面，輝達先進AI晶片獨家供應商台積電（2330）大跌4.57%，失守900元大關。同為「輝概股」的鴻海（2317）目前跌2.70%，稍早前一度跌5%。台灣加權指數慘跌近4%。