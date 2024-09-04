LED廠李洲(3066)今年第二季EPS強升，終結連續5個季度虧損，前8月營收亦成長近5%，外資操作偏多，周二外資、自營商聯手搶近，周三台股重挫下，李洲股價逆勢翻紅上攻，從晨盤下挫8.66%翻紅上漲8.66%，振幅近2成，盤中最高達34.50元，改寫兩年新高價，盤中維持約3%漲幅。