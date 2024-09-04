李洲今年第二季營業毛利0.10億元，年減21.77%，毛利率19.70%，年減5.94個百分點；營業損失0.22億元，營益率-41.04%；不過其他利益挹注，本期淨利1.02億元，轉盈成長超過3倍，歸屬於母公司業者淨利1.06億元，淨利率199.13%，單季基本每股盈餘達1.29元，優於去年同期的每股虧損0.53元、今年第一季每股虧損0.23元，中止連5季赤字。

李洲今年上半年營業收入1.07億元，年減0.86%；營業毛利0.23億元，營業損失0.44億元；本期淨利0.80億元，歸屬於母公司業主淨利0.88億元，成長兩倍；累積基本每股盈餘1.06元，優於去年同期的每股虧損1.06元。

李洲今年8月營收0.18億元，年增6.56%、月減23.84%；前8月營收1.49億元，年增4.93%。

李洲除了持續投入LED本業研發，也看好半導體後市，並持續布局生技領域，李洲這一兩年主要是資本支出、擴產線等力道以促進轉型，導入高價值、客製化產品，拉抬營運表現。

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