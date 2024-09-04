最新發布的美國製造業數據意外疲弱，再度引發美國經濟可能步入或已經步入衰退的擔憂，由科技股和晶片股領跌，隔夜美股主要指數全面重挫。輝達周二股價重挫9.5%，收在108.00美元，市值蒸發2790億美元，創下美股史上單一個股市值最大單日跌幅紀錄。其他主要晶片股亦同步大跌，台積電ADR跌6.53%、科磊（KLA Corporation）跌9.5%、美光和超微跌近8%、應材和安謀約7%、艾司摩爾和博通跌逾6%。受此拖累，費城半導體指數跌近8%，創下2020年3月以來最大單日跌幅。

新加坡Fibonacci Asset Management Global Pte.執行長Jung In Yun對此表示，雖然我們認為在未來一段時間內，波動加劇的情況會更常出現，但我們仍然維持「每次大跌都是買入機會」的看法不變，因此，我們認為亞洲股市很快就會再漲。我們認為對AI需求高峰的擔憂被誇大。一直到明年上半年，對AI及其相關基礎設施的需求都可能保持強勁。他建議投資人可尋找「與AI有關但還未享有這波AI行情」的股票，如三星電子。

新加坡Ortus Advisors Pte策略師Andrew Jackson表示，這感覺有點像8月之後的一場「茶杯裡的風暴」，感覺我們不會重演像上次那樣的恐慌性拋售。他表示自己將逢跌買進半導體設備廠Micronics Japan Co.和愛德萬測試（Advantest），因為他們幾乎沒有或完全沒有中國業務。

瑞銀全球資產管理公司（UBS Global Asset Management）台灣研究部門主管Randy Abrams表示，現在投資人開始質疑投資報酬率能否挺住。當他們看到一些宏觀數據不那麼強勁時會有點緊張。疲軟的經濟數據引發對AI股的不安情緒，但我們從供應鏈和超大規模企業看到的現實是：他們將繼續支出。這也是幾周前投資人在股市崩跌時逢低買進的原因。

首爾Billionfold Asset Management Inc.執行長An Hyungjin抱持不同的看法，他表示，現在似乎不是逢低買進科技股的機會。韓國產業相當依賴美國經濟，對其經濟放緩的擔憂必然引發市場的不安情緒。內需型的韓國公司應該會比仰賴出口美國的韓國公司相對安全。