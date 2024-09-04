東科-KY（5225）8月合併營收13.44億元，年增1.05％，月增18.76％；前8月合併營收83.1億元，年增24.1％，同創歷史同期次高，營收再創佳績。目前為東科的出貨旺季，在旺季持續暢旺下，預計9月營收仍將穩定的成長，今年營運展望持續正向樂觀。