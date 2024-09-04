東科執行董事張東益日前在法說會上表示，公司訂單滿手，預估第三季營運為四季最高，下半年優於上半年，2025年在手訂單超越今年。
東科主要客戶為三星、LG、SONY，其中三星在全球SoundBar（聲霸）的市占率超過二成、達20.3％，挾著三星SoundBar產品伴隨三星電視產品熱賣而穩健增長，東科業績跟著水漲船高，東科也開拓歐洲市場，公司看好歐洲精品音響品牌銷售比重逐步增加。
東科今年上半年稅後純益4.5億元，年增124％，每股稅後純益（EPS）為6.08元。
東科-KY（5225）8月合併營收13.44億元，年增1.05％，月增18.76％；前8月合併營收83.1億元，年增24.1％，同創歷史同期次高，營收再創佳績。目前為東科的出貨旺季，在旺季持續暢旺下，預計9月營收仍將穩定的成長，今年營運展望持續正向樂觀。
東科執行董事張東益日前在法說會上表示，公司訂單滿手，預估第三季營運為四季最高，下半年優於上半年，2025年在手訂單超越今年。
東科主要客戶為三星、LG、SONY，其中三星在全球SoundBar（聲霸）的市占率超過二成、達20.3％，挾著三星SoundBar產品伴隨三星電視產品熱賣而穩健增長，東科業績跟著水漲船高，東科也開拓歐洲市場，公司看好歐洲精品音響品牌銷售比重逐步增加。
東科今年上半年稅後純益4.5億元，年增124％，每股稅後純益（EPS）為6.08元。
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