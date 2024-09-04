中華航空（2610）三度響應天合聯盟（SkyTeam）航空飛行挑戰（The Aviation Challenge），今（4）日以A350-900新世代節油航機，執飛桃園往返東京成田作為示範航班，包含添加永續航空燃油（SAF）、考量循環經濟結合價值鏈，落實空中、地面減碳作業、執行碳中和抵換等，展現在永續發展領域的努力。

華航自2017年即推動新機飛渡添加作業，2023年首次添加於載客航班執飛，今年再寫國內航空業永續新頁，首創客運航班單次性價值鏈合作，由華航聯名卡發卡機構中國信託銀行支持本次CI101東京成田-桃園航班添加20％永續航空燃油飛航，逐步落實低碳飛行。

中國信託是華航企業客戶，雙方皆通過SBTi科學基礎減量目標倡議審查，並以2050淨零碳作為永續願景，期藉由本次示範航班的合作，促進航空業能源轉型與低碳運輸發展。

依國際航空運輸協會（IATA）等國際組織揭露資訊，永續航空燃油較傳統燃油減少約80％之碳排放，日本ENEOS株式會社為華航長期航油供應商，除配合本次SAF添加作業，同時與華航合作自願性碳抵換，為 CI100／CI101全班機客、貨運進行碳中和，達成淨零碳飛行。

華航將減碳作業融入日常飛行，紙本登機證優先選擇具有森林驗證標章紙材，同時推廣網路報到與電子登機證服務，減少登機流程的紙本作業；鼓勵旅客選用相較葷食低碳排的米其林綠星陽明春天純淨蔬食，並推行電子菜單服務；經濟艙改用環保再製不鏽鋼餐具，並逐步落實於全航線；提供環保材質製成的枕套、頭墊紙、盤蓋、膠杯、牙線棒及洗手間用品容器；提倡以個人行動裝置閱讀電子報章雜誌，減少實體書報裝載，上線以來累積減重逾2,000公噸。

天合聯盟航空飛行挑戰，是首個以落實永續發展觀念之服務設計及應對作業的航空業友誼性共學型競賽，2022年首度舉辦，至今已提出465種創新方案；去年競賽整體減碳成效大幅成長，同一航班與前月相比，平均降低19％碳排放，地面電動設備提升至37％使用率。

今年天合聯盟擴大邀集非聯盟成員參加，連同成員航共有24家航空公司參與，創規模之最，互相激發分享創新想法，減少航空旅行對環境的影響。