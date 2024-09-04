15歲少年因不滿父母管教，負氣離家失聯，直到隔天深夜仍不見人影，家長急得報案，警方根據家屬提供的線索，不到1小時就在少年舊家附近一間雜貨店前，找到在街頭徘徊的少年， 馬上通知家長帶回。

警方昨（3日）晚間10點接到少年家長報案，指同住嘉義市15歲兒子2日晚間因不滿管教負氣離家未歸，因少年未帶手機，白天也沒到學校上課，失聯1天1夜，擔心兒子安危，又推測兒子可能到最為熟悉的番路鄉舊家找同學，才會請中埔分局協尋。

中埔分局受理後旋即通報線上巡邏警力協尋，在番路所警員林玉豐、黃敏茹、許哲彰積極找人下，昨晚上11點在番路鄉159甲線9公里，1間雜貨店前發現疑似該名少年獨自逗留，經盤查確認其身分無誤，所幸人平安。

警方除呼籲家長多關懷家中青少年，保持良好親子互動，適當掌握孩子交友及外出情形外，也提醒民眾如發現逗留未歸少年，請即時通報警方，幫助離家少年找到回家的路。